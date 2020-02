News Udinese – Sconcerti: “Udinese meglio dell’Inter per un’ora di gioco”

NEWS UDINESE – L’Udinese ha giocato una buona gara contro l’Inter. Ciò che è mancato alla squadra di Luca Gotti è stata un po’ di cattiveria sotto porta. Il tridente composto da De Paul, Okaka e Lasagna si è affacciato dalle parti di Padelli senza segnare. Questo è uno dei problemi principali del club friulani in questa stagione. Se le punte bianconere fossero state più prolifiche durante l’anno, probabilmente l’Udinese avrebbe qualche punto in più. Alla fine l’Inter, passata avversaria dei bianconeri, è riuscita a spuntarla per 2-0. La doppietta di Lukaku ha permesso ai nerazzurri di rimanere accodata alla Juventus e alla Lazio. L’Udinese per il momento può accontentarsi del quindicesimo posto in campionato. L’Europa League non sembrava poi così lontana, ma i recenti risultati hanno riportato il club con i piedi per terra. La società può accontentarsi del vantaggio di 8 punti maturato sulla zona retrocessione. Riguardo alla partita tra Udinese ed Inter della scorsa domenica, ha parlato, ai microfoni di TMW Radio, l’esperto giornalista di calcio Mario Sconcerti, il quale ha giudicato i friulani migliori dei nerazzurri per gran parte della gara:

“L’Inter ha sbagliato in qualche occasione, l’Udinese gli ha fatti soffrire per un’ora. I nerazzurri sono stati travolti dalla velocità e dalla fisicità degli avversari. Poi. il lavoro di squadra, ha permesso agli uomini di Conte di vincere per 2-0“.