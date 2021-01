News Udinese – Sempre più vicino il ritorno di un grande ex

UDINE – Sta entrando sempre di più nel vivo il calciomercato dell’Udinese, che fino ad ora è stato interessato solo da voci di possibili uscite. Infatti, molti giocatori bianconeri sono finiti nella lista dei desideri di diverse squadre del nostro campionato, che avrebbero bussato alla porta del patron Pozzo. Su tutti, il più richiesto è ovviamente Rodrigo De Paul, il calciatore più talentuoso della squadra: sulle sue tracce, infatti, ci sono da tempo Juve e Inter e giungono voci anche di alcuni apprezzamenti dall’Inghilterra. I nerazzurri di Milano, poi, avrebbero messo gli occhi anche su un altro argentino, ossia sul portiere Juan Musso, preso in considerazione come sostituto per Samir Handanovic. Inoltre, il Bologna sembra aver fatto un sondaggio su Kevin Lasagna nelle ultime settimane, ma il centravanti della Nazionale è destinato a rimanere in Friuli.

Oggi, tuttavia, sono cominciate ad arrivare anche nuovi aggiornamenti di calciomercato, che parlano di un possibile colpo in entrata per l’Udinese. Secondo quanto riportato da TuttoSport, sarebbe sempre più vicino il ritorno in bianconero di un grande ex. Stiamo parlando di Kwadwo Asamoah, centrocampista esterno del Ghana, classe 1988. Attualmente svincolato, il calciatore aveva concluso la scorsa estate la propria esperienza proprio con la maglia dell’Inter. Prima di andare a Milano, aveva giocato a Torino con la Juventus, che lo aveva acquistato proprio dai friulani nell’estate del 2012.

Adesso, dopo mezza stagione di inattività, Asamoah potrebbe tornare in campo in Serie A e potrebbe farlo alla Dacia Arena con la squadra che lo lanciò tra i professionisti nel 2008. Con l’Udinese, l’esterno ha già totalizzato 134 presenze e 8 reti, conquistando anche due qualificazioni ai preliminari della UEFA Champions League. Il suo arrivo potrebbe dare sicuramente un grande aiuto alla squadra di Luca Gotti, che non riesce a conquistare i tre punti ormai da più di un mese.