News Udinese – Sentito Cassano? Il web è scatenato: ecco cosa ha detto!

NOTIZIE UDINESE – I commenti di Antonio Cassano sul club friulano stanno spopolando in rete. Immediatamente c’è chi si è schierato con l’ex bomber e chi, invece, non è per niente d’accordo con la sua opinione. Resta il fatto che il programma creato da Bobo Vieri regala sempre tanti spunti da analizzare. Quando nella carrellata dei temi da affrontare ciascuno ha detto la sua anche sull’Udinese, Cassano non si è limitato ad un semplice commentino ma ha voluto spiegare approfonditamente il suo pensiero. Ecco cosa ha detto.

L’inizio della sua argomentazione è cominciata con un confronto con il club bergamasco: “l’Atalanta sta facendo quello che l’Udinese ha fatto dieci anni fa e per ben dieci anni”. Adani però è curioso di sentire la motivazione dell’ex attaccante sul perché allora l’Udinese “adesso si sia un po’ arrestata”. Vieri e Ventola alla domanda del telecronista sportivo rispondono con un semplice “ci sta”. Cassano però ha preferito argomentare la sua opinione. “Il mio parere è che la società si stia dedicando solo ed esclusivamente alla Premier League, con il Watford” – prosegue il pugliese – “Sono saliti dalla Serie B inglese, ovvero la Championship, alla Serie A ovvero la Premier. Con questa promozione hanno guadagnato ben 110 milioni di sterline! Anche se l’anno scorso non gli è andata molto bene e sono retrocessi”. Ma non finisce qui.

“Secondo me” – continua Cassano – ” la presidenza si sta concentrando sull’Inghilterra e sta mollando un po’ il giocattolo Udinese“. Il monologo di Fantantonio prosegue ininterrotto: “L’Udinese la tengono a livello affettivo. Vivono a Udine e dato che sono dei grandi imprenditori pensano a guadagnare i soldi veri.” Alcuni tifosi non hanno preso bene queste dichiarazioni, altri invece continuano a riflettere su queste parole in silenzio. A concludere il dibattito ci ha pensato Adani: “i bianconeri devono fare di più. L’Udinese è una squadra che non deve rischiare di salvarsi alla 36esima giornata“.