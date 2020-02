News Udinese – Serie A, la sfida dell’Udinese con il Brescia

NEWS UDINESE – Continua la settimana che accompagnerà l’Udinese verso Brescia. I ragazzi di mister Luca Gotti domenica prossima saranno impegni sull’ostico campo delle rondinelle. La formazione di Eugenio Corini condivide l’ultimo posto in classifica con la SPAL e questo è un problema per i calciatori biancoblu, ma lo è maggiormente per il loro allenatore. L’ex centrocampista, tra le varie di Palermo e Fiorentina, è già stato esonerato una volta in questa stagione, ma gli ancor peggiori risultati ottenuti dal suo successore Fabio Grosso, gli hanno permesso di avere un’altra chance. Questa opportunità Corini intende giocarsela ancora. Il presidente del Brescia Massimo Cellino, sembra avergli rinnovato la fiducia, eppure sono in molti a parlare di un Diego Lopez già pronto a subentrare. Ciò dipenderà molto probabilmente anche da quanto accadrà domenica pomeriggio contro l’Udinese. Se la voglia è quella di salvarsi, la formazione lombarda dovrà dare il massimo soprattutto nelle partite di casa. Ecco perché quella dei friulani diventa una partita difficile. In caso di vittoria in bianconeri potrebbero mantenere, se non addirittura aumentare, il loro distacco dalla zona calda del campionato. All’andata le rondinelle vinsero per 1-0 grazie alla rete di Romulo.