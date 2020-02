News Udinese – Servirà il miglior Lasagna per svoltare in campionato

NEWS UDINESE – Fino a questo momento l’Udinese sta svolgendo un campionato senza troppe pretese, l’obiettivo finale resta la permanenza in Serie A anche se l’Europa League per un momento sembrava alla portata. Sfortunatamente sono troppe le cose da mettere a posto nella formazione bianconera prima di poter puntare a simili traguardi. Una di queste è la vena realizzativa degli attaccanti. Kevin Lasagna e Stefano Okaka non hanno brillato fin qui, per non parlare delle loro due riserve IlijaNestorovski e Lukas Teodorczyk. In totale i quattro terminali offensiva dell’Udinese hanno segnato appena nove reti. Un bottino troppo esiguo per competere con squadre attualmente più organizzate. Ciò solleva anche qualche dubbio sulla formazione di partenza che mister Luca Gotti potrebbe scegliere. Spesso in questa stagione l’allenatore dei friulani ha optato per due punte con Rodrigo De Paul a supporto, ma sabato qualcosa potrebbe cambiare. Come ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa, Lasagna potrebbe partire dalla panchina. Poiché il capitano bianconero non ha brillato, pur di fargli trovare nuovi stimoli Gotti sembra disposto a spronarlo in ogni modo possibile.