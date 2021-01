News Udinese – SKY o DAZN? Ecco dove vedere Juventus-Udinese

News Udinese – Ecco dove vedere la partita

UDINESE NEWS – Non sarà una partita come le altre. Ovviamente, trarre conclusioni troppo affrettate è ancora prematuro. Resta il fatto che la classifica non lascia spazio a molte interpretazioni. I campioni d’Italia non possono più permettersi ulteriori passi falsi. CR7 e compagni, attualmente, occupano il sesto posto con 24 punti. Le milanesi, in testa al treno, non danno cenni di rallentamento. I rossoneri hanno collezionato 34 punti e i cugini nerazzurri seguono con 33. Pirlo non vince una partita in casa dall’ormai lontano 5 dicembre quando Leonardo Bonucci, all’89esimo minuto, ha suggellato con la parola “fine” il derby della Mole. D’alla parte, però, scenderà una squadra agguerrita che lo scorso anno ha già dimostrato di non dover essere sottovalutata. Ecco dunque dove sarà visibile il big match.

La partita sarà trasmessa il 3 gennaio su DAZN, alle ore 20:45. L’arbitro designato per l’incontro è Piero Giacomelli, in sala VAR invece ci sarà Abisso. Le due squadre la scorsa stagione si sono date del filo da torcere. All’andata De Paul e compagni uscirono dall’Allianz Stadium dopo aver preso una bella batosta. I piemontesi vinsero per 3-1 grazie alla doppietta del solito Cristiano Ronaldo e al gol di Bonucci. La rete di Pussetto al 94esimo minuto ha comunque dimostrato che l’Udinese è una squadra che non molla. Il 23 luglio però Gotti si è preso la sua rivincita. Il gol di Fofana al 92esimo minuto ha permesso ai friulani di portare a casa una vittoria molto importante, riuscendo a conquistare 3 punti fondamentali dopo aver rimontato il match per 2-1 alla Dacia Arena. I due allenatori hanno ancora tempo per limare gli ultimi dettagli.

Pirlo molto probabilmente farà affidamento su Ronaldo e Morata. Gotti avrà bisogna delle migliori prestazioni di De Paul, Lasagna e Pussetto. La Vecchia Signora ha già dimostrato di non essere invincibile.