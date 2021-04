News Udinese – Tanta qualità, poco carattere e un problema storico

Il problema dei friulani riguarda un aspetto della squadra che perdura da anni

La squadra ha giocatori di grande qualità, presi singolarmente si tratta di profili che potrebbero giocare anche nelle squadre di vertice. Il portiere è fra i migliori della Serie A e appetito dalle big italiane. La difesa bianconera commette qualche ingenuità, ma non con una regolarità che alimenti troppe preoccupazioni. Il centrocampo dispone di calciatori dalla classe cristallina, che magari mancano di un po' di carattere. Che dire delle fasce? Molina e Stryger Larsen sono due esterni continui e di gamba. Il vero problema è l'attacco. Ormai è dai tempi di Di Natale che l'Udinese non può godere di un bomber degno di questo nome. E' anche vero che Gotti non è stato fortunato con gli infortuni di Pussetto e Deulofeu. Soprattutto il secondo stava trovando una condizione ottimale. Purtroppo Llorente non è ancora riuscito ad incidere come si sperava. Pozzo considera i 33 punti conquistati in 30 giornate un bottino piuttosto misero e non vuole sentir parlare di alibi.