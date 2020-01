News Udinese, Teodorczyk blocca le entrate in attacco

UDINE- Con gli ultimi risultati portati a casa dall’Udinese, la classifica può essere finalmente guardata con meno apprensione. Sono ben 9 i punti di vantaggio sulla terzultima e si può addirittura pensare di puntare ad un piazzamento europeo, anche se le pretendenti sono molte. Per rendere possibile l’impresa servirebbe migliorare lo score realizzativo della squadra, 19 reti in 20 match disputati è un bottino fin troppo magro. Sono tre i migliori marcatori bianconeri, De Paul, Lasagna e Okaka, tutti fermi ad appena 4 centri. L’idea della società sarebbe quella di intervenire sul mercato nel reparto avanzato, ma la trattativa per cedere Teodorczyk all’Anderlecht è in fase di stallo. Se il polacco non dovesse partire, difficilmente Pozzo comprerà un altro attaccante.