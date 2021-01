News Udinese – Tutto sul prossimo avversario: occhio a quei due!

News Udinese Gotti suona la carica. I suoi ragazzi sono pronti a rialzare la testa

NOTIZIE UDINESE – Sabato 16 gennaio, ore 20.45. L’Udinese è attesa a Marassi per affrontare i blu cerchiati guidati da Ranieri. Dopo la vittoria contro i nerazzurri di Conte, il derby ligure invece se lo aggiudica lo Spezia. Ci ha pensato il solito Nzola al 61esimo minuto a siglare il gol decisivo del 2-1. Adesso la Sampdoria galleggia in mezzo alla classifica. Undicesima posizione e 20 punti collezionati a meno uno dal Benevento. Jankto è stato ammonito. Era diffidato e per questo motivo salterà il match contro i bianconeri. Gotti ha avuto la possibilità di studiare con più calma l’avversario. Primo obiettivo? Arginare Keita e Candreva. Intanto, Ranieri rimane deluso dalla prestazione dei suoi ragazzi: “Dopo Udinese e Parma potremo giudicare”. Ma non finisce qui. Anche in casa friulana ci sono nuovi aggiornamenti.

L’ultima prestazione di De Paul e compagni ha convinto tutti ma ha soddisfatto pochi. Riassunto? Una squadra che costruisce molto ma concretizza poco. Un Kevin Lasagna che torna al gol bruciando sul tempo difensore e portiere partenopeo ma che poi si divora almeno altre 2-3 nitidissime occasioni da gol. Il commento di Okaka nel post partita contro gli azzurri è molto duro e non lascia spazio ai sentimentalismi: “restiamo provinciali da salvezza”. Bisogna anche riconoscere che nell’ultimo periodo in casa bianconera è davvero successo di tutto.

Deulofeu resta un enigma. Tra i tanti misteri che avvolgono lo spagnolo c’è anche il suo rientro in campo. Il piede continua a fargli male e i medici non sanno quando potrà calpestare nuovamente il manto erboso. Nuytinck ha dimostrato di essere un calciatore fondamentale per questa squadra. Prima che si infortunasse, l’Udinese, aveva collezionato 10 punti in 4 partite. Probabilmente riuscirà a recuperare in tempo contro la Sampdoria. Nel frattempo Pussetto carica i compagni: “Sarebbe un peccato fermarsi adesso. Dobbiamo alzare immediatamente la testa!”.