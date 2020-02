News Udinese – Udinese – Inter, Il ritorno di Sanchez da avversario

NEWS UDINESE – Il posticipo domenicale vedrà impegnate Udinese ed Inter. La Dacia Arena farà da palcoscenico ad un’importante gara di campionato. I nerazzurri vorranno tornare a vincere per tenere il passo della Juventus, mentre i bianconeri cercheranno punti utili per scalare la classifica. Quella di domani sarà anche la prima partita di Alexis Sanchez sul campo dei friulani da ex. Il Nino Maravilla si è messo in mostra proprio con la maglia dell’Udinese. Da quel momento sono passati tanti anni, l’ex Manchester United ha giocato a grandissimi livelli sia con il club che con la propria nazionale. Quest’anno il cileno ha avuto problemi a livello fisico, ma ore che è tornato può continuare a stupire. Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, dovrà fare a meno di Lautaro Martinez, l’argentino ha ricevuto due giornate di squalifica durante l’ultima partita. Stando però alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe essere in vantaggio Sebastiano Esposito per una maglia da titolare. Non è assolutamente da escludere però che l’ex friulano entri in campo. Chissà quale sarà la reazione del pubblico presente.