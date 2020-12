News Udinese – Un avversario tenta il rientro per la sfida con i friulaini

UDINE – Il campionato di Serie A si prende una sosta per le festività natalizie e riprenderà il 3 gennaio 2021. Al rientro in campo, l’Udinese dovrà già affrontare un big match importantissimo, contro il campione in carica. Infatti, alle 20:45 di quel giorno i friulani all’Allianz Stadium di Torino affronteranno la Juventus di Andrea Pirlo. Tuttavia, questa non sarà l’unica grande partita dei bianconeri di Udine nel mese di gennaio: il 10 gennaio alla Dacia Arena andrà in scena la sfida contro il Napoli di Rino Gattuso. Una partita molto importante per la squadra di Luca Gotti, con un avversario che tenterà di rientrare in campo proprio per quella gara.

La squadra partenopea, in questo avvio di stagione, ha dovuto fare i conti con diverse assenze, che hanno compromesso alcune partite. Nelle ultime sfide di campionato, infatti, gli azzurri hanno dovuto fare a meno, per esempio, di Lorenzo Insigne, squalificato in occasione della sfida persa contro la Lazio. Inoltre, Gattuso ha dovuto rinunciare anche a Dries Mertens, il suo giocatore più talentuoso, bloccato da un infortunio. Per la sfida contro l’Udinese, tuttavia, il tecnico calabrese spera nel rientro di un altro tassello fondamentale.

Stiamo parlando del centravanti nigeriano Victor Osimhen: classe 1998, ha esordito con il Wolfsburg in Germania, per poi affermarsi con il Lille nella passata stagione e passare al Napoli la scorsa estate. L’attaccante africano, tuttavia, ha potuto giocare poco con la maglia azzurra, dato che il 13 novembre, con la maglia della sua Nazionale, ha subito un infortunio che lo sta tenendo fuori tutt’ora. Secondo quanto riportato da La Repubblica, però, il giocatore dovrebbe tornare a disposizione proprio per la sfida contro i friulani del 10 gennaio. L’Udinese, dunque, si prepara ai durissimi impegni di gennaio e dovrà fare attenzione anche ad Osimhen, che cercherà il proprio riscatto con il Napoli.