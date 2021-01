News Udinese – Un giocatore ai saluti con i friulani

UDINE – L’Udinese gioca bene contro il Napoli, ma non riesce a conquistare i tre punti. La squadra di Luca Gotti, infatti, è stata sconfitta dai partenopei, che sono riusciti a trovare la vittoria grazie ad una rete di testa all’ultimo minuto di Tiemoué Bakayoko. Fino a quel momento, i bianconeri avevano retto bene, pareggiando a fine primo tempo l’1-0 di Insigne con un gran gol di rapina di Kevin Lasagna, alla sua seconda rete stagionale. Continua, dunque, la lunga astinenza dalla vittoria, che manca per i friulani ormai da un mese. L’ultima volta, infatti, fu il 12 dicembre, quando De Paul, Pussetto e Nestorovski regalarono ai tifosi la gioia dei tre punti, battendo fuori casa il Torino.

Inoltre, nelle ultime ore continuano a girare diverse voci di mercato all’ombra della Dacia Arena. Molti club, infatti, continuano a bussare alla porta del patron Pozzo per chiedere informazioni su alcuni giocatori bianconeri. Il più richiesto, ovviamente, è il numero 10 Rodrigo De Paul, finito nel mirino di Juventus, Inter e di alcuni club inglesi. Anche Kevin Lasagna ha ricevuto diversi apprezzamenti da alcune squadre di Serie A; sembra che il Bologna, nelle scorse settimane, avesse avviato un sondaggio per il centravanti. Queste, però, sono solamente voci. Tuttavia, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, un giocatore sarebbe veramente ai saluti con i friulani.

Stiamo parlando di Hidde Ter Avest, difensore olandese classe 1997. Arrivato nel 2018 dal Twente, il giocatore non è stato molto impiegato e anche in questa stagione è sempre stato un po’ ai margini della rosa. Per questo, l’Udinese avrebbe trovato nelle ultime ore un accordo con l’Utrecht, per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore. Ter Avest, dunque, sembra ormai prossimo a concludere la propria esperienza in Italia, per tornare nella sua Olanda.