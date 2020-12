News Udinese – Un giocatore in dubbio per la sfida con la Juve

UDINE – Torna ad allenarsi l’Udinese in vista dei prossimi impegni in campo. Domenica 3 gennaio, infatti, i friulani sono attesi all’Allianz Stadium di Torino per la partita contro la Juventus, valevole per la 15esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. La squadra allenata da Luca Gotti si troverà di fronte ad una Vecchia Signora ferita: questo perché, nell’ultima partita, gli uomini di Andrea Pirlo sono stati sconfitti per 3-0 in casa dalla Fiorentina. Pertanto, i bianconeri di Udine dovranno fare molta attenzione e tentare di fare anche loro un’impresa sulle rive del Po. Tuttavia, uno spiacevole inconveniente potrebbe intralciare i piani del club friulano.

Infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, un giocatore sarebbe in dubbio per la sfida contro la Juve. Stiamo parlando di Gerard Deulofeu, ala spagnola classe 1994, arrivato la scorsa estate in prestito dai cugini inglesi del Watford. Il giocatore, nella mattinata di oggi, ha svolto un lavoro differenziato, mentre il resto della squadra era impegnata nell’allenamento di preparazione alla prossima sfida. L’ex Barcellona sta facendo i conti con un fastidio al piede da diversi giorni, causato da un edema osseo. Il suo rendimento nelle ultime gare, infatti, non è stato ad altissimi livelli e la causa potrebbe essere proprio il dolore al piede.

Il numero 9 dell’Udinese, dunque, potrebbe saltare la partita contro la Juventus e questo potrebbe rappresentare un grande problema per il tecnico bianconero. Infatti, l’allenatore friulano deve fare i conti da tempo con diverse defezioni in attacco, come quella di Stefano Okaka, assente ormai da molte partite. Domani, la squadra si allenerà ancora in vista del match contro la Vecchia Signora e Gotti spera di poter recuperare il suo giocatore in tempo. L’Udinese si prepara ad affrontare la Juve e aspetta il recupero di Gerard Deulofeu.