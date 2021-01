News Udinese – Le ultime: una notizia buona e una cattiva!

News Udinese – Ecco le ultime notizie dall’infermeria bianconera

NOTIZIE UDINESE – Manca sempre meno al big match contro il Napoli. Il countdown è cominciato e tra poco potremmo vedere scendere in campo le due squadre. Da una parte Gotti, dall’altra Gattuso. Entrambi sono alla disperata ricerca di una rivincita. I bianconeri hanno seriamente bisogno dei tre punti. La zona rossa è sempre più vicino e l’Udinese non ha nessuna voglia di rimanere in quella parte della classifica. Per quanto riguarda gli azzurri partenopei, invece, sarà la partita del riscatto. Dopo la prestazione sottotono contro gli spezzini, adesso, Insigne e compagni faranno il possibile per portare a casa i tre punti così da rientrare nella “corsa Champions League”. Nel frattempo le ultime notizie che arrivano dall’infermeria friulana fanno tirare a Gotti un sospiro di sollievo.

Gli ultimi accertamenti riguardanti l’infortunio dell’argentino Forestieri sono arrivati. La risonanza magnetica ha individuato una lesione al flessore della coscia sinistra. Dunque, l’attaccante bianconero si ritroverà a guardare le prossime partite da spettatore almeno per un mese. Le notizie però non finiscono qui. Finalmente in mezzo al campo si può tornare a parlare spagnolo. Deulofeu ha ricominciato ad allenarsi insieme ai compagni. È escluso che domani possa partire dal primo minuto ma Gotti potrebbe contare su di lui per un cambio offensivo a partita in corso. La situazione “centravanti” in casa friulana non è delle migliori. Okaka rientrerà a fine mese e Pussetto, purtroppo, è stato costretto a terminare in anticipo la sua stagione per un brutto infortunio al crociato. Il reinserimento di Deulofeu nel reparto offensivo può finalmente far tirare a Gotti un sospiro di sollievo. Ma non finisce qui.

Continuano a rimanere incerte le condizioni di Mertens. Osimhen sicuramente non ci sarà. Per quanto riguarda il belga, invece, avremo risultati più concreti nelle prossime ore.