News Udinese – Una poltrona per… tre! Ecco chi potrebbe sostituire Gotti

News Udinese , Semplici è in vantaggio ma attenzione perché c’è anche una seconda opzione

NOTIZIE UDINESE – Qualcosa non va. È evidente e innegabile. La squadra è in crisi. Dopo un buon inizio di stagione è come se la lampadina si fosse fulminata. La prestazione dell’Udinese contro i blucerchiati non è totalmente da cancellare. De Paul continua a provare a farsi carico dell’intera squadra ma da solo non può farcela. Ovviamente a pagarne i conti, alla fine, potrebbe essere proprio l’allenatore. Gotti galleggia. Subisce i colpi ma non affonda. La società crede n lui e vuole dargli fiducia. Il prossimo match in casa contro l’Atalanta potrebbe essere anche l’ultimo per il tecnico bianconero. Sono diversi i nomi che ambiscono alla panchina friulana. Semplici è in vantaggio. Nelle ultime ore, però, altri due nomi hanno attirato l’attenzione su di sé.

L’ex Spal è il favorito. Il ritiro punitivo non permetterà al prossimo eventuale allenatore di subentrare in un clima di pace, di festa e di calma. Per questo motivo la società sta studiando accuratamente la sua prossima mossa. Negli ultimi giorni anche il nome di Vincenzo Montella sembrerebbe esser stato preso in considerazione. L’ex allenatore della Fiorentina potrebbe voler intraprendere un nuovo percorso e lanciarsi in questa nuova sfida. Ma non è l’unico. Ecco chi è il terzo nome.

L’altro profilo è quello di Walter Mazzarri. L’ex allenatore, tra le tante anche di Torino, Sampdoria, Napoli e Inter, potrebbe essere pronto a subentrare a Luca Gotti. La sua esperienza potrebbe essere l’ideale per De Paul e compagni. Insomma, i nomi non mancano. La prossima partita potrebbe essere decisiva. Gotti non vuole mollare e cercherà di fare il possibile per restare sul suo trono. Lo studio dei bergamaschi è già cominciato. Servirà la migliore prestazione possibile per provare a fermare i ragazzi di Gasperini.