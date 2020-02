News Udinese – Una sicurezza di nome Rodrigo De Paul

NEWS UDINESE – La stagione attuale dell’Udinese sta vivendo di alti e bassi, dovuti principalmente ad una scarsa vena realizzativa degli attaccanti bianconeri. Okaka e Lasagna non si sono confermati all’altezza delle aspettative e anche per questo il club friulano ha meno punti di quanti potrebbe avere. Fortunatamente però alle spalle delle punte bianconere c’è il talento di Rodrigo De Paul. A suon di reti e belle giocate, il numero dieci sta trascinando l’Udinese. Purtroppo però la formazione di Luca Gotti può solo accontentarsi di una salvezza tranquilla, ma con qualche innesto in più di qualità la squadra potrebbe puntare a ben altri piazzamenti in campionato. Per far si che ciò accada bisognerebbe prima confermare i migliori interpreti di questa stagione, e poi investire per crescere. Sfortunatamente De Paul è tra i più appetibili calciatori dell’Udinese, al punto di pensare che con una buona offerta potrebbe lasciare il Friuli. Il sudamericano quest’anno farà probabilmente parte della spedizione dell’Argentina che giocherà la prossima Copa America. Se dovesse giocarla con questi ritmi, di sicuro molti club punteranno gli occhi su di lui.