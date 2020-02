News Udinese – Verso Brescia – Udinese, la settimana degli avversari

NEWS UDINESE – Non sarà una settimana facile quella che accompagnerà il Brescia verso lo scontro con l’Udinese. All’andata le rondinelle espugnarono la Dacia Arena di Udine grazie all’1-0 segnato da Romulo. A pochi giorni dal match la voglia è quella di vendicare la sconfitta precedente. E questa potrebbe essere la data migliore. La dirigenza del Brescia, al termine di alcuni brutti risultati maturati nelle ultime uscite, ha deciso di esonerare ancora una volta il tecnico Eugenio Corini. A breve è atteso l’annuncio di Diego Lopez come sostituto. L’ex difensore del Cagliari potrebbe sedersi sulla delicata panchina dei prossimi avversari dei bianconeri in tempi molto stretti. Tuttavia, ancora non si sa se sarà già alla giuda del club per la partita con i friulani, al momento in società sta lavorano per questo. Al punto che il Brescia ha annullato la seduta di allenamento prevista per questa mattina. La notizia di Eugenio Corini ha destabilizzato per un momento l’ambiente, il club tornerà sul campo oggi pomeriggio alle 14:00. Un allenamento in meno quindi in vista della gara di campionato. Gli uomini di Luca Gotti calpesteranno il manto erboso dello Stadio Rigamonti di Brescia per dare vita alla ventitreesima giornata di campionato domenica prossima alle 15:00.