Udinese, Walace: “Recuperiamo le energie in vista dello Spezia. Siamo con Gotti”

Il centrocampista dell'Udinese, Walace, ha rilasciato alcune dichiarazioni ieri sera a Udinese Tv dopo il pareggio strappato per 0-0 contro l'Inter

"La schiena mi fa ancora un po' male a dire il vero, ma questa mattina ho fatto un test per vedere se potevo giocare ed era tutto ok. Io mi sento bene ed ero pronto per giocare. Mi sentivo perfettamente in grado di scendere in campo e dare una mano ai miei compagni nel difficile impegno odierno. Sappiamo che è importante che tutti diano qualcosa in più per la causa, sia chi parte come titolare che chi subentra a gara in corso. Tutti devono fare il massimo per aiutare la squadra, è quello che ci chiede il mister e noi dobbiamo seguirlo. Ora sappiamo che dobbiamo recuperare al meglio le energie perché abbiamo speso tanto con due impegni in pochi giorni, in vista delle prossime sfide. C'è da lavorare sodo per fare una buona settimana, recuperare al meglio e fare una grande prestazione prossima settimana nell'impegno che avremo contro lo Spezia".