News Udinese – Oltre al premio “Zebretta d’oro ” c’è una grande sorpresa!

UDINESE NOTIZIE – Ogni anno dal 2003 il Messaggero Veneto e l’Auc mettono in palio la “Zebretta d’oro”. Il premio viene assegnato al miglior calciatore bianconero dell’anno solare. La scorsa stagione il vincitore è stato Juan Musso. Nella storia del club friulano lo hanno vinto anche Di Natale, Samir Handanovič, De Sanctis, Lasagna, Karnezis, Allan, Sensini e David Pizarro. Per la prima volta nella storia del club il vincitore della “Zebretta d’oro” si è conquistato anche il “Balon d’aur”. Un simbolico pallone d’oro che viene consegnato al calciatore che più si è distinto sul panorama internazionale. Ecco chi è stato il vincitore di entrambi i premi.

Ovviamente stiamo parlando di Rodrigo De Paul. Questa è stata la motivazione all’assegnazione della “Zebretta d’oro 2020”: “Leader tecnico e morale, legato alla maglia e alla terra che rappresenta, decisivo nella conquista dell’ultima, tribolata salvezza” – per concludere – “elemento chiave per far emergere il talento che c’è in squadra“. Nella speranza che il trequartista argentino decida di proseguire la sua storia d’amore con il club friulano. Diverse squadre hanno suonato al campanello di Pozzo. Al momento non c’è ancora nulla di concreto perché le richieste del presidente sono molto alte. Ci vogliono non meno di 30-35 milioni per acquistare le prestazioni del numero 10. Nel frattempo tifosi e compagni festeggiano insieme a De Paul i meritatissimi premi. Ma attenzione a Mino Raiola.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il procuratore sportivo avrebbe incontrato De Paul prima del match di Torino-Udinese disputatosi il 12 dicembre e vinto 3-2 dai friulani con un gol di Nestorovski al 69esimo minuto. Il trequartista argentino potrebbe entrare a far parte dei suoi assistiti e una volta entrato nella scuderia del talentuoso procuratore, difficilmente potrebbe rimanere a Udine. Raiola è noto per la sua gran capacità di fare affari. Ricordiamo il trasferimento di Pogba allo United o quello di Haaland al Borussia Dortmund o di De Ligt alla Vecchia Signora.