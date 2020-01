UDINE – L’annuncio ufficiale di Marvin Zeegelaar all’Udinese è questione di ore, se non di minuti. Il difensore olandese di ritorno in Friuli dopo una parentesi al Watford, ha svolto le visite mediche questa mattina e subito dopo si è recato nella sede dei bianconeri per firmare il contratto. Zeegelaar è stato subito aggregato alla squadra, svolgendo regolarmente il suo primo allenamento in palestra.