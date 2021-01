Nicola: “Ecco come ho trasformato De Paul in centrocampista”

UDINE – Se oggi Rodrigo De Paul è uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato, è merito anche di Davide Nicola. Fu proprio quest’ultimo infatti, quando venne chiamato alla guida dell’Udinese, ad arretrare il raggio d’azione del fantasista classe 1994, trasformandolo da esterno d’attacco a mezzala di metà campo. Un’intuizione assolutamente vincente; non a caso De Paul ha continuato a giocare in quella posizione e oggi, oltre ad essere il miglior giocatore della squadra bianconera, fa parte in pianta stabile della nazionale argentina. Anche in ottica mercato le sue prestazioni non passano inosservate ed è lecito aspettarsi un’asta fra diverse società nella prossima estate per accaparrarselo. Lo stesso Nicola ne ha parlato in un’intervista concessa ai microfoni de Il terzo uomo.

LE SUE PAROLE – “Quando arrivai a Udine, De Paul giocava prevalentemente da ala sinistra ed era convinto che quello fosse il suo ruolo. Tuttavia, dal mio punto di vista, c’erano tutti i presupposti affinché diventasse una mezzala di altissimo livello. Per capacità sia tecniche che tattiche, poteva tranquillamente iniziare a giocare a centrocampo. Gliene parlai spiegandogli che non era solo un’esigenza tattica per me, ma era anche un’ottima opportunità per lui. Ero sicuro che in quel nuovo ruolo avrebbe fatto bene. Quella a mio parere poteva diventare la sua posizione definitiva. Cominciammo a tracciare la strada, fissando gli obiettivi da perseguire. Gli feci capire che quella modifica andava soprattutto a suo vantaggio, perché gli permetteva di completarsi e ambire a diventare uno dei più forti centrocampisti nell’intero panorama calcistico mondiale. Adesso mi sembra che sia sulla strada giusta. Rodrigo è un ragazzo davvero molto intelligente, per me è stato facile rapportarmi con lui. Si mette sempre a disposizione del tecnico e dei compagni. E’ un leader, non solo per quello che fa sul campo con le sue giocate, ma anche per il suo temperamento”.