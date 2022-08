Udinese-Salernitana | Nicola: “Partita gagliarda. Recuperati due infortunati”

Davide Nicola cerca la prima vittoria stagionale, dopo la sconfitta a domicilio contro i giallorossi, proprio dove l’anno scorso iniziò la storica rincorsa per la salvezza, con il gol di Verdi arrivato nei minuti di recupero. L'allenatore granata ha parlato nella conferenza stampa di presentazione a Udinese-Salernitana, match in programma domani alle 18:30. Ecco le sue parole:

Nicola ha esordito parlando del prossimo avversario in campionato, ovvero l'Udinese di Sottil: "Incontriamo una squadra molto forte che ha costruito il suo percorso con una struttura ben definita e consolidata. Possiede un'identità precisa. Ha cambiato allenatore ma non il modo di stare in campo. Dovremo essere lucidi e pratici, perché l’Udinese sa togliere profondità e sa creare densità tra le linee per non farti entrare facilmente – l’analisi di Nicola – Dovremo avere capacità di lettura degli spazi e gestione della palla importante. Sarà una partita gagliarda, i duelli saranno determinanti, la gestione dei reparti sarà fondamentale. Ecco di seguito le parole sulla formazione <<<