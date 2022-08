Udinese | Nicola vs Sottil: tutti gli assi nella manica della Salernitana

Dopo la sconfitta di San Siro, per gli uomini di Sottil è già tempo di pensare alla sfida contro la Salernitana. La squadra di Iervolino si è rinforzata molto durante il mercato e, nonostante l'insuccesso contro i giallorossi, ha mostrato di essere ostica e difficile da battere. Nicola, rispetto alla gara di domenica, ha in mente tre cambi, coadiuvati dall'arrivo in queste ore di nuovi giocatori.