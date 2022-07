Notizie Udinese | Niente allenamento: giorno libero per i bianconeri

Prosegue la preparazione in vista della prossima stagione per il club friulano. Oggi i bianconeri non hanno svolto sessioni d'allenamento

Manca un mese esatto all'inizio del campionato 2022/23. Sono settimane fondamentali per il club bianconero in vista della prossima stagione. Nei prossimi giorni, non solo l'Udinese sarà impegnato nelle questioni di mercato, ma dovrà anche occuparsi della preparazione precampionato. Dopo i primi giorni di allenamento al campo sportivo Bruseschi di Udine, il club bianconero si è spostato in Tirolo, a Lienz, per continuare il ritiro in vista del prossimo campionato di Serie A. Non perdiamo altro tempo e facciamo un focus su questi ultimi giorni di ritiro precampionato in terra austriaca.

Negli scorsi giorni, i bianconeri sono scesi in campo ben due volte. Sabato 16 Luglio l'Udinese ha giocato contro l'Union Berlino. Nonostante fosse soltanto un'amichevole, i ritmi era molto alti e sembrava tutt'altro che un test estivo. Il match è terminato con un pareggio per 3-3. A finire sul tabellino dei marcatori sono stati Nestorovski e Benkovic per la compagine bianconera, mentre le reti dei tedeschi sono state firmate da Rani Khedira, Nuytinck (autogol) e Knoche. Ieri, 17 Luglio, l'Udinese è scesa in campo contro l'Ilirija Lubiana, club di seconda divisione slovena. Nonostante l'avversario fosse nettamente inferiore, il club bianconero ha impiegato ben 47 minuti per mandare in porta il primo pallone. E' stato ancora una volta Nestorovski il protagonista della partita, che ha messo a segno una tripletta, portando il risultato finale sul 3-0.

Gli allenamenti riprenderanno domani, in vista delle prossime amichevoli precampionato. La prossima sfida, in programma giovedì 21 Luglio alle ore 18, vedrà i ragazzi di mister Andrea Sottil sfidare il Bayer Leverkusen. Pochi giorni dopo, il 24 Luglio, il club bianconero sfiderà la Nazionale del Qatar, che quest'anno parteciperà ai mondiali, in quanto nazione ospitante. La sesta amichevole, invece, sarà il 25 Luglio contro i ciprioti del Paphos. L'ultima, quella più entusiasmante e prestigiosa, andrà in scena il 29 Luglio alle ore 21 presso la Dacia Arena e sarà contro il Chelsea di Thomas Tuchel. Ma non finisce qui. Al termine dell'amichevole di ieri, abbiamo stilato le nostre pagelle: ecco tutte le valutazioni <<<