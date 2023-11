News Udinese | Niente rientro per Renato Sanches: nuovo infortunio per lui

Brutte notizie per Mourinho che dovrà fare a meno del centrocampista portoghese per la gara contro i bianconeri

Renato Sanches non recupera

Infatti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, il portoghese ha accusato un problema al muscolo tendineo. Per questo motivo sarà dunque indisponibile per la prossima sfida dei giallorossi. I tempi di recupero non sono ancora chiarissimi, ma il centrocampista affronterà degli esami nelle prossime ore che ne chiariranno ulteriormente le condizioni. In ogni caso, è facile immaginare che con ogni probabilità Mourinho dovrà fare a meno di lui almeno per la sfida di campionato contro l’Udinese e quella di Europa League contro il Servette.