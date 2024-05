Notizie Udinese | Niente sosta per i friulani: oggi in campo

Non c'è tempo di riposarsi per l'Udinese. La sfida con l'Empoli incombe e una vittoria può significare salvezza aritmetica. Dopo la vittoria al Via del Mare contro il Lecce infatti i bianconeri hanno già cominciato ad allenarsi in vista dello scontro direttissimo contro i toscani , in programma domenica al Bluenergy Stadium alle ore 15.00.