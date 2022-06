Udinese – Il nome è da brividi / Sarà lui la stella bianconera: “resta”

Il giocatore bianconero non vede l'ora di continuare a fare la differenza. Stiamo parlando di un vero e proprio punto fisso

La dirigenza bianconera non vuole perdere tempo e si è già messa all'opera in vista della nuova stagione. Stiamo parlando di una squadra che farà il possibile per fare la differenza e mettere in difficoltà tutte le società che si opporranno. L'obiettivo è quello di centrare la parte sinistra della classifica dopo diverse stagioni. Sicuramente si parla di un'impresa non semplice, ma l'idea è proprio quella di continuare a fare bene e mettere in campo tutte le forze a disposizione. Il mercato potrebbe indebolire la società, ma l'idea è quella di continuare a fare bene nonostante tutto e tutti. Intanto si iniziano a fare le prime valutazioni, c'è un giocatore che interessa alle big ma l'Udinese non lo cederà facilmente.

Il profilo

Stiamo parlando di uno dei veri e propri perni in vista della prossima stagione. Un talento che non vede l'ora di dire la sua e fare la differenza. Il difensore nel corso di questo girone di ritorno ha messo a segno ben cinque reti ed anche tre assist, stiamo parlando di una media clamorosa se pensiamo che è un classe 2002. Un giocatore pronto e che tutte le società lo hanno notato. La squadra non vede l'ora di ipotecare il suo talento anche in vista dei prossimi anni. Se ancora non si fosse capito, il suo nome è Destiny Udogie. Ecco la decisione della dirigenza capitanata dai Pozzo nei suoi confronti.

Resta!

Il team è stato chiaro, se dovessero partire già due giocatori come Gerard Deulofeu e Nahuel Molina il difensore italiano classe 2002 resterà in bianconero. Anche la redazione di Sportitalia ha confermato quest'idea che sta prendendo quota. Di conseguenza per un'altra stagione il talentino dovrebbe rimanere in quel di Udine e tutti potremo ammirarlo alla Dacia Arena.