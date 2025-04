Albert Riera, attuale allenatore del NK Celje, è tra i tecnici che l'Udinese sta prendendo in considerazione nel caso in cui Kosta Runjaic decida di lasciare la panchina. Gli emissari del club bianconero hanno seguito Riera da vicino in diverse occasioni. Tra queste, spicca il suo recente lavoro con la squadra slovena in Conference League, dove è stata eliminata con onore dalla Fiorentina.