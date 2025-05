Mercato Udinese – Corsa a tre per Solet: spuntano nomi di big italiane

Aumentano le pretendenti per Oumar Solet che potrebbe lasciare Udine nella prossima sessione di mercato estivo

Lorenzo Focolari Redattore 29 maggio 2025 (modifica il 29 maggio 2025 | 10:04)

Oumar Solet è improbabile che resti a Udine per il prossimo anno. Grazie alle sue ottime prestazioni con l'Udinese ha attirato l'attenzione di grandi club che adesso si contendono la sua firma. Arrivato in Serie A a Gennaio 2025 dal Salisburgo come svincolato, ha dimostrato di avere delle qualità adatte per le big di questo campionato.

In Italia Napoli e Inter sono da tempo attive nei confronti del giocatore. I partenopei devono costruire una grande rosa per far restare Antonio Conte. Tra le fila neroazzurre non si sta muovendo ancora niente per via della finale di Champions League, ma Acerbi potrebbe essere agli addii a causa della sua età. Non a caso l'Inter aveva mostrato interesse anche per Bijol.

Ultimamente è apparsa una terza pretendente: la Roma. I capitolini sono alle prese con il Toto allenatore per una prossima stagione ma chiunque siederà sulla panchina giallorossa avrà bisogno di una squadra per sostenere l'Europa League. Solet quindi, è già pronto a lasciare il Friuli per un bel po' di soldi: l'Udinese, infatti, lo stima attorno ai 30 milioni.