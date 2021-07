Udinese – Toro: sono tutti in “offerta” ma chi arriva lo decide Marino!

Ogni società ha lo stesso tipo di problema. Bisogna vendere per poter acquistare. Non staremo qui a ripetervi sempre gli stessi nomi. Il destino del mercato in entrata dell'Udinese sembrerebbe essere strettamente correlato alla cessione o meno di Larsen anche se non è da escludere non solo che il danese possa restare ma che possa persino decidere di prolungare il suo contratto. Nel frattempo sono diversi i club che si trovano nella stessa situazione dell'Udinese. L'intero articola ruota attorno agli esuberi "in offerta" del Torino. Marino potrebbe finalmente aver trovato il suo attaccante. Scopriamo i dettagli <<<