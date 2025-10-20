Cremonese-Udinese 1:1 | La “Za-Za” non basta per i tre punti: il commento

Il primo tempo—
Pronti via dopo nemmeno 4 minuti di gioco Karlstrom ha commesso un fallo che ha portato alla punizione del vantaggio avversario. Dal calcio piazzato di Vandeputte è sbucato Filippo Terracciano con un colpo di testa che ha portato all'uno a zero per la Cremonese. I restanti minuti di gioco hanno visto l'Udinese sprofondare nel baratro più totale con ben zero tiri in porta nello specchio avversario. Gli uomini di Nicola si sono saputi imporre in tutto il campo con ben 3 tiri nello specchio su sette totali, mantenendo il "pallino del gioco" a favore in modo netto.