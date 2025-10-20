Cremonese-Udinese 1:1 | La “Za-Za” non basta per i tre punti: il commento

Pronti via dopo nemmeno 4 minuti di gioco Karlstrom ha commesso un fallo che ha portato alla punizione del vantaggio avversario. Dal calcio piazzato di Vandeputte è sbucato Filippo Terracciano con un colpo di testa che ha portato all'uno a zero per la Cremonese . I restanti minuti di gioco hanno visto l'Udinese sprofondare nel baratro più totale con ben zero tiri in porta nello specchio avversario. Gli uomini di Nicola si sono saputi imporre in tutto il campo con ben 3 tiri nello specchio su sette totali, mantenendo il "pallino del gioco" a favore in modo netto.

Il secondo tempo

Come spesso accade alla squadra di Runjaic, dopo 45 minuti di disastro arriva l'inversione di marcia. Zaniolo al 51esimo ha rimesso la gara sul pari grazie all'assist di Zanoli: 1 a 1. La gara ha preso una piega molto particolare con l'Udinese intenta a trovare il vantaggio. La squadra di Nicola si è barricata e la ripartenza era l'arma favorita. La gara ha proseguito nei minuti finali con grandi attacchi da parte di tutte e due le squadre. L'arbitro ha assegnato il recupero finale. Termina così la gara tra Cremonese e Udinese: 1 a 1.