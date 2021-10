Notizie Udinese – Incredibile rivelazione dell’ex mister / Gotti non ci crede

L'ex allenatore dell'Udinese, Julio Velazquez, è intervenuto ai microfoni del Messaggero Veneto. Ecco le sue parole

Quest'anno, l' Udinese ha iniziato un nuovo ciclo. Via i big come Musso e De Paul, dentro tanti giovani dal futuro roseo. Cambiano gli interpreti, ma la guida tecnica resta sempre la stessa. Nonostante, le voci di una separazione, la società ha dato ancora fiducia a Luca Gotti . In questo inizio di campionato ci si aspettava qualcosina in più, ma tutto sommato è stato un avvio abbastanza positivo. Nel frattempo, un ex allenatore edll'Udinese, Julio Velazquez , è intervenuto ai microfoni del Messaggero Veneto. Ecco le sue dichiarazioni.

Velazuqez ha parlato della sua esperienza ad Udine. ''Per me è stata un' esperienza importante e bella. Amo l'Italia e il suo calcio. Ad Udine ho conosciuto una società straordinaria, una meravigliosa città, dei calciatori di livello e una tifoseria molto legata alla squadra. Non è finita come volevo, ma ho un ricordo positivo. La gara contro l'Empoli che costò la panchina? Il calcio è così. Giocammo una partita straordinaria arrivando tante volte davanti alla porta e sbagliando anche un rigore. Giocavamo un calcio propositivo, avevamo tanti giovani, alcuni di loro come Musso, De Paul e Lasagna sono arrivati in nazionale. Il calendario non fu semplice visto che in casa affrontammo squadre fortissime. Nonostante ciò non siamo mai stati in zona retrocessione''.