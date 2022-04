Rassegna Stampa | Non c’è più tempo per i dubbi: ora si fa sul serio!

Forti dello 0-4 con cui all'andata i ragazzi di Cioffi schiantarono la compagine sarda, i bianconeri voglio provare a ripetere la loro miglior prova stagionale almeno in termini di risultato. Ormai a neanche due mesi dal termine del campionato (domenica 22 maggio) ciò che conta realmente sono solamente i punti .

La corsa salvezza riparte da domenica e lo farà in una "Dacia Arena" gremita. Da oggi cambiano le norme, lo stato d'emergenza dopo due anni è finito e gli stadi torneranno a capienza massima. I due allenatori, nel frattempo, non hanno più tempo per i dubbi. Le scelte devono essere fatte: le ultime sulle due squadre! <<<