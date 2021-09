Udinese – Non solo Beto… le ultimissime sul match di domani

Ci siamo. Tra poche ore l'Udinese tornerà a calpestare il manto erboso della Dacia Arena. E' davvero tutto pronto e le novità non sono poche.

Luca Gotti schiererà in campo la miglior formazione possibile. Dopo la brutta sconfitta (meritata) contro il Napoli e la beffa di Roma (immeritata), adesso i bianconeri vogliono tornare a fare sul serio.

Non tutti i mali vengono per nuocere. Affrontare la Fiorentina dopo Napoli e Roma, paradossalmente, potrebbe essere un vantaggio. Una vittoria sarebbe fondamentale soprattutto a livello psicologico. Non perdiamo altro tempo. Arriviamo al dunque <<<