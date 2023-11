News Udinese | Non solo Pellegrini, Mourinho recupera Renato Sanches

José Mourinho recupera due pedine importanti per la prossima gara della Roma in campionato contro l'Udinese. Si tratta di Lorenzo Pellegrini e Renato Sanches, che hanno lavorato ogni giorno a Trigoria in questa sosta per le Nazionali. Entrambi ora sono nuovamente a disposizione dell'allenatore portoghese che valuterà le loro condizioni sessione dopo sessione. L'obiettivo è schierarli dal primo minuto contro i friulani o a partita in corso.