Udinese – Non si torna indietro: si scende in campo / Rassegna stampa

La squadra guidata da Andrea Sottil si prepara al prossimo incontro di Coppa Italia. Una sfida che sicuramente la società friulana vorrà portarsi a casa a tutti i costi. Sono quasi dieci anni che il team non riesce ad accedere ai quarti di finale e di conseguenza quest'anno si vuole fare il massimo pur di raggiungere l'obiettivo.

Dall'altra parte, però, ci sarà una squadra ben costruita e con grande interesse nel fare la differenza: il Monza di Raffaele Palladino. Da quando il mister è approdato sulla panchina dei brianzoli sono arrivati ben tre successi ed una sola sconfitta, motivo per cui il match non si può sottovalutare. Non perdiamo altro tempo e partiamo con la rassegna <<<