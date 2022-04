Udinese – Non vuole più fermarsi / Nuovo obiettivo: continuità

Il giocatore bianconero vuole continuare a sorprendere e dare il massimo per la società. Ecco il suo nuovo obiettivo

Redazione

Il giocatore bianconero ha iniziato al meglio la nuova stagione, ma nell'ultimo periodo sembrava essersi fermato ed aver ricevuto più di qualche segnale di appannamento. La magia dava l'idea di essere finita, ma con un giocatore come il portoghese non si può mai essere tranquilli, dato che il suo apporto è stato a dir poco invidiabile ed è riuscito a fare la differenza. Proprio ieri è tornato al gol a modo suo, grande rapacità nel mezzo dell'area di rigore ed anche una velocità che ha messo in crisi tutta la difesa isolana. Stiamo parlando di un vero e proprio top player che senza ombra di dubbio ha stravinto il premio MVP di giornata.

Super prestazione

Il giocatore al centro dell'articolo (se ancora non si fosse capito) è il portoghese Norberto Gomes Betuncal anche detto Beto. Ha messo a segno tre reti ed è salito ad undici gol con la maglia bianconera, una media da far paura. Con una sola partita è riuscito a vincere e convincere tutti i tifosi con il mugugno perché non andava in rete da più di qualche match. I gol sono stati da vero e proprio rapace d'area, da giocatore che sa come si fa la differenza ed in campo è difficile da marcare.

Il nuovo obiettivo

In questo finale di stagione c'è un nuovo obiettivo per il luisitano. Bisogna cercare e trovare la continuità, perché (al momento) è l'unica cosa che manca ad un giocatore di questa caratura e capace di portare a spasso tutte le difese. Se dovesse trovare anche la continuità di rendimento potrebbe diventare un giocatore infermabile. Stiamo pur sempre parlando di un piccolo campioncino che ha ancora margini di crescita. Intanto scopri il suo voto in pagella dopo l'ennesima vittoria e la super prestazione. Tre punti importantissimi. Ecco tutte le valutazioni <<<