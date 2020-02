Norman Campbell: “Provino all’Udinese un’opportunità per vivere il mio sogno”

Norman Campbell, attaccante giamaicano dell’Harbour View FC,che sosterrà il provino con la maglia dell’Udinese, ha parlato al The Gleaner: “E’ una grande opportunità per promuovere la Giamaica al mondo intero, oltre che per mostrare quelle che sono le mie qualità. Il calcio è il lavoro della mia vita e quella che sta per arrivare è l’opportunità giusta per vivere il mio sogno. Il provino allo Stoke? E’ stata una grande esperienza per me. Ho fatto abbastanza bene, ma poi è emerso un problema col permesso di lavoro e tutto è saltato”.

L’attaccante aveva già eseguito dei provini con lo Stoke City U23 nel luglio scorso dopo essere stato preso sotto l’ala della leggenda del club Ricardo Fuller.

“Norman è un giocatore molto esplosivo, moderno e attaccante”, ha detto il suo agente Kevin Cowan. “È in grado di attaccare da entrambe le parti e può anche essere molto diretto, molto dinamico e aggressivo, ed è in grado di creare e finalizzare. La sua mentalità è molto forte e penso che abbia ciò che è richiesto per sopravvivere e avere successo in quell’ambiente”.