News Udinese – La notizia del giorno in casa bianconera / Stagione finita?

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro, ma la situazione non è delle più semplici. Una notizia shock sconvolge l'ambiente

Il team bianconero sta vivendo un momento incredibile della stagione. Finalmente sembra esser stata trovata della continuità e di conseguenza ci si avvicina al prossimo incontro con la consapevolezza che si può far moltissimo. Al momento l'obiettivo della squadra è quello di avvicinarsi il più possibile alla parte sinistra della classifica, ma bisogna pensare partita dopo partita senza far dei ragionamenti affrettati. Intanto arriva una delle notizie più brutte che ci si potesse aspettare da qua fino alla fine della stagione. Uno dei grandi protagonisti dovrà restare fuori per diverso tempo . Stiamo parlando della vera e propria rivelazione di questo campionato. Scopri il protagonista dell'articolo.

Il giocatore al centro del pezzo è un bomber che da diverso tempo sta sorprendendo tutti i fans del nostro campionato. Stiamo parlando di un talento che è già ad undici gol nella massima serie nella sua prima stagione in Italia. Il suo nome è: Norberto Gomes Betuncal anche detto (da tutti) Beto. Gli esami strumentali fatti dopo l'infortunio riscontrato in quel di Venezia non promettono nulla di buono e bisogna fare il possibile per poter trovare una soluzione in questo periodo. Intanto ecco il parere dell'esito finale, si parla di uno stop abbastanza complesso.