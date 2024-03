Notizie Udinese | Critiche e riflessioni in corso: le news sul futuro di Cioffi

L’Udinese si trova in una situazione critica . Sabato, contro il Torino, è tornato il sapore amaro della sconfitta che ha innescato una dura contestazione da parte dei tifosi. Dopo la contestazione, il club è entrato in un periodo di riflessione, anche perché, dopo la sosta ci sarà una gara che dire decisiva è poco: lo scontro diretto contro il Sassuolo attualmente penultimo. La sensazione che si sta diffondendo è che, alla luce della sosta, se si vuole cambiare è ora il momento buono . Ma non è così semplice, la situazione è più complessa. Andiamo con ordine.

I problemi in casa bianconera sono evidenti. I primi due scontri diretti, contro Cagliari e Salernitana, sono stati pareggiati da Gabriele Cioffi, vanificando gli effetti positivi del percorso virtuoso che l’Udinese ha esibito in trasferta. Nonostante abbia raccolto 7 punti in cinque uscite, pareggiando con la Fiorentina e vincendo con Juventus e Lazio, in altrettante partite casalinghe sono stati incassati solo tre punti, frutto di tre pareggi. Ecco perché i Pozzo sono in fase di riflessione: e andiamo a vedere, in questo senso, tutte le ultime notizie che riguardano il futuro di Cioffi >>>