Udinese | Maxi raffica di notizie: flash di mercato, formazioni e Coppa Italia

Come promesso, cominciamo dal calciomercato . Non perdiamo tempo e arriviamo subito al dunque. Pierpaolo Marino e la famiglia Pozzo si sono dati da fare anche quest'anno. Diversi big hanno lasciato l'Udinese ma sono arrivate altrettante sorprese che adesso vogliono dimostrare il loro valore sul campo. Ieri Vizeu è stato ceduto allo Sheriff Tiraspol, ma siamo sicuri che il calciomercato bianconero sia "già" finito?

Secondo quanto raccolto dalle nostre fonti, Makengo, Deulofeu, Beto, Becao e Walace (si è parlato tanto di loro sul piano delle uscite) non si muoveranno dal Friuli almeno fino a gennaio. L'unico grande punto interrogativo rimane Samardzic che potrebbe cambiare aria da un momento all'altro. E solo in questo caso il mercato in entrata potrebbe riaprirsi cercando una soluzione low-cost per Sottil. Andiamo avanti. Passiamo al match di questa sera contro la Fiorentina di Italiano. Cominciamo dalla Viola per poi proseguire con il focus sulla probabile formazione dell'Udinese. La Gazzetta dello Sport e il Corriere "litigano": formazioni e tanto altro <<<