Notizie Udinese – Buon compleanno mister Gotti! / Gli auguri della società

L'Udinese ha voluto festeggiare il compleanno di Luca Gotti tramite un video postato sul profilo Instagram

Nessuno si sarebbe mai aspettato un inizio di stagione dell'Udinese così incredibile. Dopo tre giornate, i friulani si trovano al quinto posto in classifica con sette punti guadagnati sui nove disponibile. Non finisce qui, perchè i bianconeri sono una delle miglior difese avendo subito solamente due gol. Ancora è presto per ogni tipo di discorso, ma un avvio del genere fa ben sperare per il futuro. Lunedì ci sarà un appuntamento da non perdere. Alla Dacia Arena arriverà il Napoli, ancora a puntegigo pieno. Ma non corriamo troppo. Oggi, è giorno di festa in casa Udinese: mister Luca Gotti compie 54 anni. Vediamo allora come la società friulana ha voluto omaggiare il tecnico in questo giorno speciale.