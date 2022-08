Notizie Udinese | Ecco tutte le frecce a disposizione dell’arco di Pioli

1 di 7

Leao

Leao

Tutto pronto per il debutto in campionato dei rossoneri. La squadra di Pioli è reduce da un ottimo pre campionato e ha l'intenzione di partire al meglio davanti ai propri tifosi. Per spezzare la maledizione Udinese (tre pareggi negli ultimi tre incontri disputati) i campioni d'Italia si affidano a una formazione "vintage", priva nell'undici titolare di tutti i nuovi acquisti.

I meneghini, la scorsa stagione, sono stati capaci di mettere a segno ben 69 reti, chiudendo al quarto posto tra i migliori attacchi del campionato. Il fatto che la società abbia confermato in toto il pacchetto offensivo, e abbia aggiunto giocatori di valore come De Ketelaere e Origi, fa ben sperare i tifosi del Diavolo. Analizziamo insieme il momento di forma delle frecce a disposizione della faretra di Pioli e iniziamo dal portoghese, premiato come il miglior giocatore scorsa Serie A!

Rafael Leao

MVP. Se dovessimo usare una parola per definire Rafael Leao lo scorso anno, l'aggettivo non potrebbe che essere questo. Il portoghese ha dimostrato di essere l'arma letale di Pioli, siglando 11 reti e 10 assist, e trascinando i rossoneri a uno Scudetto che mancava da undici anni. L'ala ex Lille è certa del suo posto da titolare sulla sinistra e contro l'Udinese vorrà di certo ripetere il gol già inflitto lo scorso febbraio. Soppy e Perez sono avvisati. Non perdiamo altro tempo e passiamo al trequartista <<<