Notizie Udinese – Il match con il Parma rischiava di non giocarsi

UDINE – Si è rischiato un Juve-Napoli bis. In particolare ci riferiamo al match fra Udinese e Parma in programma domenica 18 ottobre alle ore 18 alla Dacia Arena. Proprio questa mattina i ducali hanno comunicato il quinto caso di calciatore positivo al coronavirus. Il soggetto è asintomatico. E’ stato subito posto in quarantena, come pure la squadra. Nonostante quest’ennesimo forfait la società emiliana era pronta per partire alla volta di Udine. Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, l’autorizzazione ai gialloblù dalla parte della ASL di riferimento sarebbe arrivata soltanto dopo parecchie ore di attesa.

Sembrerebbe che la ASL di Parma volesse vietare la trasferta ai gialloblu. C’è voluto l’interventi della Lega di Serie A e un colloquio di 4 ore per fare in modo che si arrivasse al definitivo via libera. La Lega ha ricordato che il protocollo Uefa prevede che con 13 calciatori a disposizione si debba giocare la partita in programma. La squadra emiliana in serata si sottoporrà all’ultima tampone. Il risultato arriverà a circa 4 ore dal fischio d’inizio.