Notizie Udinese – L’Inter fa sul serio e questa volta non si tratta di De Paul

NOTIZIE UDINESE – L’Udinese continua a non trovare la vittoria in campionato: i tre punti per i bianconeri mancano ormai dal 12 dicembre, il giorno del 3-2 in casa del Torino. Da allora 3 pareggi e 3 sconfitte, l’ultima contro il Napoli nella sfida della Dacia Arena. Adesso, tutta la squadra è in ritiro insieme all’allenatore, per cercare di trovare una soluzione a questa crisi di risultati e ripartire insieme in Serie A. Nel frattempo, però, continuano ad arrivare sempre nuove notizie sul calciomercato dell’Udinese, che si fa sempre più acceso giorno dopo giorno. In particolare, le voci che arrivano sono soprattutto di possibili affari in uscita che riguardano il club friulano, con moltissime squadre interessate ad alcuni dei gioielli di Luca Gotti.

Gli oggetti del desiderio dei club di Serie A sono, in particolar modo, Rodrigo De Paul e Kevin Lasagna. Il primo è finito da tempo sul taccuino di Juventus e Inter. Le due società hanno chiesto informazioni e stanno lavorando ad una possibile strategia. Il secondo, invece, nelle ultime settimane sarebbe finito nel mirino del Bologna. I rossoblu sono alla ricerca di un rinforzo per il proprio reparto avanzato. Nelle ultime ore, però, è arrivata la notizia di un altro interesse importante. Infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’Inter sarebbe piombata su un giocatore dell’Udinese, ma non si tratta di De Paul.

Questa volta, nel mirino dei nerazzurri, è finito il portiere argentino Juan Musso. Classe 1994 e cresciuto nel Racing Avellaneda, Musso sarebbe il prescelto dal club milanese, insieme all’estremo difensore dell’Atalanta Pierluigi Gollini, come possibile sostituto di Samir Handanovic. Tuttavia, l’Udinese non sembra disposta a lasciar partire il proprio giocatore molto facilmente. La società friulana potrebbe chiedere per il suo cartellino delle cifre molto alte. Nelle prossime settimane si attendono ulteriori aggiornamenti, con questo possibile affare che potrebbe anche slittare in estate. Nel frattempo, Musso lavora in ritiro insieme alla squadra, per tornare a conquistare i tre punti.