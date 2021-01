Notizie Udinese – Ecco le ultime novità di Udinese Napoli

NOTIZIE UDINESE – Domenica 10 gennaio, ore 15:00. L’Udinese è pronta ad accogliere gli azzurri partenopei. Entrambe le squadre inseguono un obiettivo ben preciso. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i due allenatori sono pronti ad apportare qualche modifica alla propria formazione. Le ultime novità in casa friulana non sono certamente positive ma Gotti potrebbe avere un asso nella manica. Anche Gattuso si è già rassegnato alle pesanti assenze (anche lui nel reparto offensivo) e sta cercando un modo per rendere ugualmente la sua squadra il più competitiva possibile. Ecco dunque quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori.

Gotti potrebbe decidere di tornare in campo con il 3-5-2, modulo a lui più congeniale. L’attacco, per ovvi motivi, sarà affidato a Lasagna e Nestorovski ai quali saranno richiesti gli straordinari. In porta scenderà regolarmente Musso. Per quanto riguarda la difesa, invece, l’allenatore bianconero starebbe pensando a un piccolo cambio. Dentro De Maio e fuori Bonifazi. Ovviamente il ballottaggio è ancora aperto e già domani ne sapremo di più. Samir e Becao sono riconfermati nei loro ruolo naturali. A centrocampo invece potrebbe cambiare qualcosa. La Gazzetta dello Sport dà come titolare Mandragora. Il Corriere dello Sport, invece, Arslan. Anche in questo caso il ballottaggio è ancora apertissimo. Riconfermati Larsen, De Paul, Pereyra e Zeegelaar. Anche in casa Napoli potremmo assistere a qualche cambiamento.

L’allenatore calabrese scenderà in campo col solito 4-2-3-1. L’emergenza in attacco continua. Per questo motivo, ancora una volta, l’unica punta centrale sarà Petagna. Alle sue spalle il trio formato da Lorenzo Insigne, Zielinski e Politano. In mediana una maglia da titolare sarà indossata anche da Bakayoko e Fabian Ruiz. L’unico dilemma riguarda la difesa. Hysaj e Di Lorenzo non sono in dubbio. Entrambi sono già stati riconfermati, il primo a sinistra e il secondo sul versante opposto. Manolas non si discute ma il ballottaggio tra Rrahmani e Maksimovic è ancora pienamente aperto. Meret partirà da titolare.