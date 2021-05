News Udinese – Musso: ”Qua sto bene, ma in caso di buona offerta…”

Juan Musso intervenuto ai microfoni di Onefootball ha rilasciato dichiarazioni sul suo futuro, ma anche sulla stagione appena conclusa

"Non mi sono mai sentito condizionato dalle voci di mercato, perchè è dal primo anno che sono qui che sento parlare di queste cose. Io non leggo tutto e non ce la farei mai, ma so che già dopo la prima stagione qua c'erano voci di mercato che non venivano nè da parte mia nè dal mio procuratore, lo so e lo posso anche dimostrare. Può essere una cosa bella sentire di questi interessamenti, puoi pensare che qualcosa di buono sto facendo ma a me piace fare le cose per bene, finire il lavoro dove si è iniziato, crescere, migliorare. Non mi toglie il sonno sentire che una squadra mi vuole e l'altra no. Davvero non mi toglie niente: per me la strada è dirtta, ogni giorno ha la sua storia, i suoi problemi. Non ha nessun senso andare a vedere possibilità che non puoi controllare. Andrà come Dio vuole, io sono felice di giocare a calcio, per me l’importante è fare le cose bene. Il prossimo anno? Vediamo, è una cosa che non posso controllare. Non so se continuerò qua. Non posso dire se continuerò qua al 100%, se arriva una buona offerta per me e per la società è giusto che vinciamo tutti. Ma se non succede, io sono qua, sto bene, non cerco la felicità altrove. E' una incertezza che c'è, ma che non mi toglie il sonno".