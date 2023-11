Notizie Udinese | Novità dal Bruseschi: in gruppo c’è anche Pafundi

I bianconeri proseguono il lavoro in vista della sfida dell'Olimpico contro i giallorossi. In gruppo anche il gioiello classe '06

A tre giorni dalla sfida con la Roma, mister Cioffi ha potuto far svolgere la seduta tattica a tutta la squadra. Una notizia importante vista la sfida delicata contro la squadra di Mourinho. Match importante per dare continuità alle gare con Milan e Atalanta.

Ritorno in prima squadra

Al gruppo si è aggregato oggi anche Simone Pafundi, l’ultimo nazionale ad essere rientrato. Esperienze molto positive quelle internazionali in particolare per lui, autore della doppietta contro la Svezia Under19. Al lavoro anche Bijol e Lovric che hanno festeggiato la qualificazione a Euro 2024, e Zemura, tornato titolare nello Zimbabwe. Cioffi cercherà di sfruttare il momento positivo dei suoi per riuscire a fare punti all’Olimpico, domenica, contro i giallorossi di Mourinho.