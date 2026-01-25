La sfida di campionato è sempre più vicina e l'Udinese si appresta ad aggiungere un pezzo importante alla sua formazione ufficiale. Un nuovo componente è pronto per prendersi una maglia da titolare e tornare protagonista. Una grande chance per il giovane che ha qualità da vendere.
News Udinese – Novità in mediana a Verona: la mezz'ala torna titolare
udinese
News Udinese – Novità in mediana a Verona: la mezz’ala torna titolare
Una vera e proprio novità in mediana nel corso del prossimo incontro di campionato. Ecco tutti i dettagli sul centrocampista titolare
Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando di Lennon Miller. Il calciatore scozzese sarà (molto probabilmente) titolare assieme a Jesper Karlstrom e Jurgen Ekkelenkamp nel corso della prossima sfida di campionato. Momento decisivo per il centrocampista che ha voglia di tornare protagonista. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Triplo colpo della società? Tutti i dettagli <<<
