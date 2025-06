Udinese – Novità sul caso Okoye! L’ipotesi della Procura di Udine

L'indagine condotta dalla Procura di Udine si è conclusa con un'accusa grave nei confronti di Maduka Okoye, il portiere dell'Udinese. Il venticinquenne, di origine nigeriana ma naturalizzato tedesco, è uno dei quattro soggetti sotto inchiesta per frode in associazione ai danni del bookmaker Snaitech, legata al match di Serie A tra Lazio e Udinese del 11 marzo 2024. Come riportato dalla Questura di Udine, l'inchiesta è stata avviata a seguito di analisi su flussi irregolari di scommesse, in particolare focalizzati sull'ammonizione del portiere friulano, quotata 8 volte la scommessa negli uffici di betting.